ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Разумкова собираются главы фракций, в Раде объявлен перерыв

Новости » Политика     06.02.2020 - 10:14
У Разумкова собираются главы фракций, в Раде объявлен перерыв
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Поступила просьба двух фракций о перерыве

Спикер Совета Дмитрий Разумков собрал глав фракций парламента в своем кабинете. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В сессионном зале он заявил, что поступила просьба двух фракций о перерыве и провести собрание в его кабинете глав фракций.

Напомним, сегодня Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроект о рынке земли и повторно рассмотрит законопроект президента о пенсиях.

Кроме этого парламентарии рассмотрят включение в повестку дня законопроект относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы и рассмотрят изменения в Конституцию. Также Рада рассмотрит законопроект о гражданстве.

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщал, что депутаты проголосуют за законопроект об открытии рынка земли в ночь с четверга на пятницу.

Также РБК-Украина писало, что сегодня в Раде проходит заседание фракции "Слуга народа", на котором присутствует президент Владимир Зеленский. Главной темой обсуждения стал законопроект об обороте земли. На заседании президент попросил депутатов поддержать поправки, которые одобрил комитет и проголосовать во втором чтении.

Открытие рынка земли, закон о пенсиях и изменения в Конституцию: что сегодня рассмотрит Рада Гнатенко: мы поддерживаем селян, которые выступают против продажи земли
Новости Украины Верховная РадаДмитрий Разумков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь