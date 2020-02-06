У Разумкова збираються голови фракцій, у Раді оголошено перерву

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надійшло прохання двох фракцій про перерву

Спікер Ради Дмитро Разумков зібрав голів фракцій парламенту в своєму кабінеті. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У сесійній залі він заявив, що надійшло прохання двох фракцій про перерву і провести збори в його кабінеті голів фракцій.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада розгляне у другому читанні законопроект про ринок землі та повторно розгляне законопроект президента про пенсії.

Крім цього парламентарії розглянуть включення до порядку денного законопроект щодо окремих питань функціонування банківської системи і розглянуть зміни до Конституції. Також Рада розгляне законопроект про громадянство.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що депутати проголосують за законопроект про відкритті ринку землі в ніч з четверга на п'ятницю.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Раді проходить засідання фракції "Слуга народу", на якому присутній президент Володимир Зеленський. Головною темою обговорення став законопроект про обіг землі. На засіданні президент попросив депутатів підтримати поправки, які схвалив комітет і проголосувати в другому читанні.