ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Разумкова збираються голови фракцій, у Раді оголошено перерву

Новини » Політика     06.02.2020 - 10:14
У Разумкова збираються голови фракцій, у Раді оголошено перерву
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Надійшло прохання двох фракцій про перерву

Спікер Ради Дмитро Разумков зібрав голів фракцій парламенту в своєму кабінеті. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У сесійній залі він заявив, що надійшло прохання двох фракцій про перерву і провести збори в його кабінеті голів фракцій.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада розгляне у другому читанні законопроект про ринок землі та повторно розгляне законопроект президента про пенсії.

Крім цього парламентарії розглянуть включення до порядку денного законопроект щодо окремих питань функціонування банківської системи і розглянуть зміни до Конституції. Також Рада розгляне законопроект про громадянство.

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що депутати проголосують за законопроект про відкритті ринку землі в ніч з четверга на п'ятницю.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні в Раді проходить засідання фракції "Слуга народу", на якому присутній президент Володимир Зеленський. Головною темою обговорення став законопроект про обіг землі. На засіданні президент попросив депутатів підтримати поправки, які схвалив комітет і проголосувати в другому читанні.

Відкриття ринку землі, закон про пенсії та зміни в Конституцію: що сьогодні розгляне Рада Гнатенко: ми підтримуємо селян, які виступають проти продажу землі
Новини України Верховна РадаДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся