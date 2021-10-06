Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний, а Саакашвили сделал заявления из грузинской тюрьмы: новости за 5 октября

Верховная рада Украины включила в повестку дня вопрос отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя, Михаил Саакашвили сделал ряд заявлений из тюрьмы города Рустави, цена на газ установила новый максимум. Подробнее о том, что произошло во вторник, 5 октября - в материале РБК-Украина.

Вопрос отставки Разумкова включили в повестку Рады

Верховная рада Украины включила в повестку дня вопрос отставки Дмитрия Разумкова с поста председателя. Предполагается, что голосование может состояться уже в четверг.

Ранее Разумкова также отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. Эту процедуру инициировала фракция "Слуга народа", группа "Довира" и "За майбутнє" из-за нарушения регламента Разумковым.

Письмо Зеленскому и голодовка "до конца жизни". Саакашвили делает заявления из грузинской тюрьмы

Михаил Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави недалеко от Тбилиси, куда его поместили после задержания 1 октября. Из тюрьмы он сделал ряд заявлений.

Так, на странице бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Facebook опубликовали его письмо к президенту Украины Владимиру Зеленскому. А адвокат Саакашвили Ника Гварамией заявила, что политик будет голодать, пока он и задержанные из-за него люди не будут освобождены. Подробности - в материале РБК-Украина.

Нападение на журналистов в Укрэксимбанке: "Схемы" опубликовали видео конфликта

Журналисты программы "Схемы" опубликовали видео, на котором зафиксирован конфликт во время записи интервью с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Журналисты заявляют, что сотрудники банка стерли видеозаписи с носителей, но их удалось восстановить.

На видео можно увидеть, что конфликт возник после того, как журналист "Схем" задал Мецгеру неудобный вопрос. После этого Мецгер попросил прекратить запись интервью и выключить камеру. Когда журналисты отказались выключать камеры, сотрудники банка начали силой пытаться забрать оборудование, чтобы стереть записи. В результате камеры забрали, что также зафиксировано на видео.

Цена на газ в Европе превысила 1450 долларов, установив новый максимум

Цена на газ на европейском рынке вновь установила рекорд. Вечером 5 октября цена фьючерса выросла до более 1450 долларов и тысячу кубов газа.

Так, по данным торгов, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1 456 долларов за тысячу кубометров, или 121,5 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Вакцина AstraZeneca прошла третью фазу: защищает в среднем на 74%

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca прошла третью фазу клинических исследований. По ее результатам, эффективность вакцины составила в среднем 74%.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин. "Хорошие новости - появились результаты последней стадии клинических испытаний вакцины AstraZeneca против коронавирусной болезни… Они свидетельствуют о том, что вакцина безопасна и защищает от симптоматического течения болезни в среднем на 74%", - отметил он.

В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра. Украина продолжает находиться в тылу антициклона, а это значит, что прекрасная погода и солнечные лучи обеспечены, сообщили синоптики. Однако, действует предупреждение об опасных метеорологических явлениях, которые касаются заморозков на поверхности почвы на большей части территории. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, на западе и юго-востоке страны местами порывы 15-20 м/с.