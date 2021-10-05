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Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня

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Киев, Вторник 05 октября 2021 11:59
Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Спикера Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. Решение принято 5 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания парламента.

Решение поддержали 240 народных депутатов.

Эту процедуру инициировала фракция "Слуга народа", группа "Довира" и "За майбутнє" из-за нарушения регламента Разумковым.

Как проголосовали нардепы

  • "Слуга народа" - 200 голосов за, 6 против
  • ОПЗЖ - 0 голосов за, 24 против,
  • "Европейская солидарность", - 0 за, 27 против,
  • "Батькивщина", - 0 за, 18 против,
  • "За майбутнє", - 16 за, 0 против,
  • "Голос", - 3 за, 10 против,
  • "Довіра", - 18 за, 1 против.

Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня

Напомним, Дмитрий Разумков опровергает возможность своей отставки на этой неделе.

Ранее источники РБК-Украина сообщили, что решающее голосование об отзыве Разумкова планируется уже на этот четверг.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил инициативу по отставке Разумкова тем, что тот не выполняет партийную программу.

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