Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня
Фото: спикер Рады Дмитрий Разумков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Спикера Рады Дмитрия Разумкова отстранили от ведения пленарных заседаний на два дня. Решение принято 5 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания парламента.
Решение поддержали 240 народных депутатов.
Эту процедуру инициировала фракция "Слуга народа", группа "Довира" и "За майбутнє" из-за нарушения регламента Разумковым.
Как проголосовали нардепы
- "Слуга народа" - 200 голосов за, 6 против
- ОПЗЖ - 0 голосов за, 24 против,
- "Европейская солидарность", - 0 за, 27 против,
- "Батькивщина", - 0 за, 18 против,
- "За майбутнє", - 16 за, 0 против,
- "Голос", - 3 за, 10 против,
- "Довіра", - 18 за, 1 против.
Напомним, Дмитрий Разумков опровергает возможность своей отставки на этой неделе.
Ранее источники РБК-Украина сообщили, что решающее голосование об отзыве Разумкова планируется уже на этот четверг.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил инициативу по отставке Разумкова тем, что тот не выполняет партийную программу.