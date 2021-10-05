Цена на газ в Европе превысила 1450 долларов, установив новый максимум

Фото: в Европе продолжает расти цена на газ (Getty Images)

Цена на газ на европейском рынке вновь установила рекорд. Вечером 5 октября цена фьючерса выросла до более 1450 долларов и тысячу кубов газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Лондонской бирже ICE.

Так, по данным торгов, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла 1 456 долларов за тысячу кубометров, или 121,5 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).