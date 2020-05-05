Разумков не видит никаких оснований для роспуска Рады

Сегодня нет никаких оснований для роспуска Верховной рады Украины. Об этом заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков в эфире "Украина 24", передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, перечень условий для роспуска парламента президентом четко выписан.

"По состоянию на сегодня нет ни одной предпосылки для того, чтобы досрочные парламентские выборы состоялись. Есть коалиция или, в данном случае, фракция на правах коалиции.Перечень оснований, для того, чтобы распустить ВРУ - они четко выписаны. Если я не ошибаюсь, то сегодня нет ни одной позиции, которая бы отвечала таким предпосылкам", - заявил Разумков.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на одном из заседаний фракции "Слуга народа" заявил, что не планирует распускать Раду.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что расценивает вероятность досрочного прекращения каденции Верховной рады девятого созыва в 40%. При этом еще пару месяцев назад он прогнозировал 75%-вероятность такого роспуска.

Впоследствии первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что вероятность досрочного роспуска Верховной рады Украины составляет 15%.