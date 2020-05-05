Разумков не бачить жодних підстав для розпуску Ради

Сьогодні немає жодних підстав для розпуску Верховної ради України. Про це заявив голова ВРУ Дмитро Разумков в ефірі "Україна 24", передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, перелік умов для розпуску складу парламенту президентом є чітко виписаним.

"Станом на сьогодні немає жодної передумови для того, щоб дострокові парламентські вибори відбулись. Є коаліція або, в даному випадку, фракція на правах коаліції.Перелік підстав, для того, щоб розпустити ВРУ - вони чітко виписані. Якщо я не помиляюсь, то сьогодні немає жодної позиції, яка б відповідала таким передумовам", - заявив Разумков.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на одному із засідань фракції "Слуга народу" заявив, що не планує розпускати Раду.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розцінює ймовірність дострокового припинення каденції Верховної ради дев'ятого скликання в 40%. При цьому ще пару місяців тому він прогнозував 75%-ймовірність такого розпуску.

Згодом перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що ймовірність дострокового розпуску Верховної ради України становить 15%.