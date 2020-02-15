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В "Слуге народа" оценили вероятность досрочного роспуска Рады

Новости » Политика     15.02.2020 - 12:06
В "Слуге народа" оценили вероятность досрочного роспуска Рады
Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

Один из лидеров "Слуги народа" расценил вероятность роспуска в 15%

Вероятность досрочного роспуска Верховной рады Украины составляет 15%. Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, досрочный роспуск и новые выборы в украинский парламент маловероятны.

"Низко очень оцениванию, на 15%", - заявил Корниенко.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский на одном из заседаний фракции "Слуга народа" заявил, что не планирует распускать Раду.

"На заседании фракции президент Украины торжественно и категорически заявил, что ни о каком досрочном роспуске парламента осенью не может быть и речи. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции", - заявил нардеп Максим Бужанский.

До этого лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что расценивает вероятность досрочного прекращения каденции Верховной рады девятого созыва в 40%. При этом еще пару месяцев назад он прогнозировал 75%-вероятность такого роспуска.

В январе спикер парламента Дмитрий Разумков заявлял, что не видит перспектив для досрочного прекращения полномочий Верховной рады.

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