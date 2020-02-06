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Зеленский не планирует распускать Раду

Новости » Политика     06.02.2020 - 12:16
Зеленский не планирует распускать Раду
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

В ходе заседания фракции Зеленский заявил, что о роспуске парламента не может быть и речи

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания фракции "Слуга народа" заявил, что не планирует распускать Раду. Об этом рассказал депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Зеленский заявил, что о роспуске парламента не может быть и речи.

"На заседании фракции президент Украины торжественно и категорически заявил, что ни о каком досрочном роспуске парламента осенью не может быть и речи. И призвал сосредоточиться на продуктивной работе в течение всей каденции", - заявил Бужанский.

Напомним, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вероятность досрочного прекращения каденции Верховной рады девятого созыва составляет 40%.

Отметим, по данным опроса КМИС, в конце ноября 2019 года большинство украинцев негативно оценивали деятельность новой Верховной рады.

РБК-Украина писало, что Зеленский ранее распускал Раду. Это произошло во время его инаугурации. Тогда Зеленский распустил предыдущий созыв парламента. После формирования новой Рады он неоднократно говорил, что если эти нардепы будут ссориться, то их он тоже распустит.

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