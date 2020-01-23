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В Раде оценили вероятность досрочного роспуска парламента

Новости » Политика     23.01.2020 - 12:07
В Раде оценили вероятность досрочного роспуска парламента
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Арахамия заявил, что ранее вероятность досрочного роспуска ВР была гораздо выше

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вероятность досрочного прекращения каденции Верховной рады девятого созыва составляет 40%. Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда".

При этом пару месяцев назад Арахамия прогнозировал 75%-вероятность, что Рада не доработает до конца своей каденции.

"Вероятность уменьшилась до 40% за счет того, что мы учимся", - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что остается главой фракции, и в этом вопросе будет ориентироваться на решение главы государства Владимира Зеленского.

"Если он мне скажет уйти, то я уйду, даже не буду обсуждать", - заверил Арахамия.

Напомним, спикер парламент Дмитрий Разумков на сегодняшний день не видит перспектив для досрочного прекращения полномочий Верховной рады девятого созыва. В то же время он допускает, что парламент будет работать меньше положенного срока в пять лет.

Как писало РБК-Украина ранее, по данным опроса КМИС, в конце ноября 2019 года большинство украинцев уже негативно оценивали деятельность новой Верховной рады.

Отметим, по данным опроса КМИС, большинство украинцев считают, что новая власть (президент Владимир Зеленский, Кабинет министров, Верховная рада, правоохранительные органы) не справляются с главными задачами.

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Новости Украины Верховная Рададосрочные выборыДавид Арахамия
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