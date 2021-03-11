UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Разумков: участие ОПЗЖ в госуправлении - малореалистичный сценарий

Автор: Сергей Щербина

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что, исходя из данных социиологии, участие ОПЗЖ в ближайшем будущем в государственном управлении является маловероятным.

Такое мнение Разумков высказал в интервью РБК-Украина.

Глава ВР отметил, что любая партия может участвовать в госуправлении, если она получит мандат на это у украинского народа.

При этом, по его словам, в ближайшем будущем через досрочные выборы или через политический кризис при текущем составе парламента участие ОПЗЖ в госуправлении является маловероятным.

"Исходя из той социологии, которую мы видим, я думаю, что это по состоянию на сегодня малореалистичный сценарий", - пояснил он.

Ранее в партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" рассказали, существуют ли разногласия внутри политсилы. Там заявили, что не по всем вопросам сразу есть единое видение.

Примечательно, что часть сторонников политической партии ОПЗЖ, главой политсовета которой является Виктор Медведчук, поддержала введение против него санкции. Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович назвал причины.

Отметим, Офис генпрокурора сообщил, что следственное управление СБУ расследует два дела относительно Медведчука и Козака. В частности, подготовку к государственной измене и легализацию преступных доходов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Верховная Рада
Читайте также
Разумков оценил вероятность досрочных парламентских выборов
Дмитрий Разумков: Как политтехнолог я бы не рекомендовал президенту досрочные выборы Рады
Рада на пленарной неделе может узаконить электронные паспорта в "Дия"
Прогноз погоды