Разумков: участие ОПЗЖ в госуправлении - малореалистичный сценарий

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков считает, что, исходя из данных социиологии, участие ОПЗЖ в ближайшем будущем в государственном управлении является маловероятным.
Такое мнение Разумков высказал в интервью РБК-Украина.
Глава ВР отметил, что любая партия может участвовать в госуправлении, если она получит мандат на это у украинского народа.
При этом, по его словам, в ближайшем будущем через досрочные выборы или через политический кризис при текущем составе парламента участие ОПЗЖ в госуправлении является маловероятным.
"Исходя из той социологии, которую мы видим, я думаю, что это по состоянию на сегодня малореалистичный сценарий", - пояснил он.
Ранее в партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" рассказали, существуют ли разногласия внутри политсилы. Там заявили, что не по всем вопросам сразу есть единое видение.
Примечательно, что часть сторонников политической партии ОПЗЖ, главой политсовета которой является Виктор Медведчук, поддержала введение против него санкции. Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович назвал причины.
Отметим, Офис генпрокурора сообщил, что следственное управление СБУ расследует два дела относительно Медведчука и Козака. В частности, подготовку к государственной измене и легализацию преступных доходов.