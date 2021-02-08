В ОПЗЖ рассказали, есть ли разногласия внутри партии

В партии "Оппозиционная платформа "За жизнь" рассказали, существуют ли разногласия внутри политсилы. Не по всем вопросам сразу есть единое видение.

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич уверяет, что партия сохраняет единство с тех пор, как несколько политических проектов объединились перед президентскими выборами.

"Не по всем вопросам сразу есть единое видение, идет дискуссия, но в результате принимается решение консенсусом и все его выполняют. Я не вижу оснований, почему так нагнетается ситуация по какому-то противостоянию внутри партии", - сказал парламентарий.

При этом источники в руководстве партии отмечают, что у группы Бойко-Левочкина и у группы Медведчука философские разногласия, в частности, по российскому вопросу. Одни выступают за "многовекторность" страны, другие, наверное, внутренне хотели бы видеть Украину "если не в России, то с Россией".

"Но переругаться сейчас, имея первый результат по социологии, и подставить его под удар - это идиотизм. При всех разногласиях в нашем лагере всегда работали на результат", - подчеркнул один из источников.