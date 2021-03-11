Разумков: участь ОПЗЖ в держуправлінні - малореалістичний сценарій

Спікер Верховної ради України Дмитро Разумков вважає, що, виходячи з даних соціології, участь ОПЗЖ в найближчому майбутньому в державному управлінні є малоймовірним.

Голова ВР зазначив, що будь-яка партія може брати участь у держуправлінні, якщо вона отримає мандат на це в українського народу.

При цьому, за його словами, в найближчому майбутньому через дострокові вибори або через політичну кризу при поточному складі парламенту участь ОПЗЖ в держуправлінні є малоймовірною.

"Виходячи з тієї соціології, яку ми бачимо, я думаю, що це станом на сьогодні малореалістичний сценарій", - пояснив він.