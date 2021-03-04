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Санкции против Медведчука поддержала часть сторонников ОПЗЖ. Эксперт назвал причину

Новина українською → Киев, Четверг 04 марта 2021 09:11
Санкции против Медведчука поддержала часть сторонников ОПЗЖ. Эксперт назвал причину Фото: Виктор Медведчук (РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Часть сторонников политической партии ОПЗЖ, главой политсовета которой является Виктор Медведчук, поддержала введение против него санкции. Директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович назвал причины.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, рейтинг партии ОПЗЖ и ее сопредседателя Юрия Бойко - это не только рейтинг пророссийских политических сил. Это и рейтинг бывшей "Партии регионов", избиратель которой хотел предсказуемости, объяснил социолог.

"Избиратель ОПЗЖ именно в этом контексте живет и мыслит. Среди сторонников ОПЗЖ много таких, кто за Россию, но не все, мы это видим по разнице отношения к Медведчуку и Бойко. Если 18% избирателей Бойко поддержали решение о запрете каналов, следовательно, у них явно не пророссийская позиция", - отметил Антипович.

По его словам, украинец считает решение СНБО направленным на защиту Украины, а по этому и поддерживает его.

Напомним, социолог объяснил, почему рейтинг Зеленского вырос после двух раундов санкций.

Отметим, Офис генпрокурора сообщил, что следственное управление СБУ расследует два дела относительно Медведчука и Козака. В частности, подготовку к государственной измене и легализацию преступных доходов.

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