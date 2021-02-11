Подготовка к госизмене: Офис генпрокурора рассказал о делах Козака и Медведчука

Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует два дела относительно народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В частности, подготовку к государственной измене и легализацию преступных доходов.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос РБК-Украина.

Агентство запросило информацию, есть ли у правоохранительных органов уголовные производства, касающиеся финансирования терроризма со стороны Козака и Медведчука, и повлияли ли они на введение санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Из ответа следует, что Главное следственное управление СБУ с июля 2019 года расследует дело по ч.1 ст.111 (подготовка к государственной измене), ч.3 ст. 206-2 (завладение корпоративными правами юридических лиц для создания медиаресурса), ч.3 ст.209 (легализация преступных доходов) Уголовного кодекса.

Также ведется расследование по факту возможной причастности бенефициарных собственников ряда украинских медиаресурсов к финансированию оборонного комплекса РФ. Это дело открыто по ч.2 ст. 258-5, то есть "финансирование терроризма".

Досудебное следствие продолжается.

"По результатам проведения полного и всестороннего досудебного расследования, а также проведения ряда следственных (розыскных) действий в уголовном производстве будет принято решение в соответствии с требованиями Закона", - сообщает ОГП.

При этом прокуратура отказалась сообщить о влиянии данного уголовного дела на введение санкции. Она сослалась на тайну досудебного расследования.