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Подготовка к госизмене: Офис генпрокурора рассказал о делах Козака и Медведчука

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 19:31
Подготовка к госизмене: Офис генпрокурора рассказал о делах Козака и Медведчука Фото: табличка Офис Генпрокурора (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Главное следственное управление Службы безопасности Украины расследует два дела относительно народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака. В частности, подготовку к государственной измене и легализацию преступных доходов.

Об этом говорится в ответе Офиса генпрокурора на запрос РБК-Украина.

Агентство запросило информацию, есть ли у правоохранительных органов уголовные производства, касающиеся финансирования терроризма со стороны Козака и Медведчука, и повлияли ли они на введение санкций против телеканалов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Из ответа следует, что Главное следственное управление СБУ с июля 2019 года расследует дело по ч.1 ст.111 (подготовка к государственной измене), ч.3 ст. 206-2 (завладение корпоративными правами юридических лиц для создания медиаресурса), ч.3 ст.209 (легализация преступных доходов) Уголовного кодекса.

Также ведется расследование по факту возможной причастности бенефициарных собственников ряда украинских медиаресурсов к финансированию оборонного комплекса РФ. Это дело открыто по ч.2 ст. 258-5, то есть "финансирование терроризма".

Досудебное следствие продолжается.

"По результатам проведения полного и всестороннего досудебного расследования, а также проведения ряда следственных (розыскных) действий в уголовном производстве будет принято решение в соответствии с требованиями Закона", - сообщает ОГП.

При этом прокуратура отказалась сообщить о влиянии данного уголовного дела на введение санкции. Она сослалась на тайну досудебного расследования.

Напомним, 2 февраля Зеленский наложил санкции на телеканалы 112, NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука.

Позже секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что "за" санкции против Козака проголосовали 17 из 19 членов Совета нацбезопасности и обороны.

Больше о введении санкций вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против "каналов Медведчука" и чего ждать дальше".

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