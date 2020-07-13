ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Разумков созвал на вторник еще одно внеочередное заседание Рады: что рассмотрят

Киев, Украина, Понедельник 13 июля 2020 19:56
Разумков созвал на вторник еще одно внеочередное заседание Рады: что рассмотрят
Фото: заседание Рады (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Депутаты рассмотрят закон, который позволит уволить главу НАБУ

Во вторник, 14 июля, состоятся два внеочередных заседания Верховной рады. Второе состоится по инициативе 150 народных депутатов.

Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Согласно тексту документа, второе внеочередное заседание состоится сразу после окончания первого. Заседание созывается в соответствии с инициативой 150 народных депутатов, которые подписали соответствующее обращение.

На втором внеочередном заседании депутаты рассмотрят проект закона № 3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах".

Соответствующий законопроект позволит уволить с должности главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Напомним, профильный комитет Рады рекомендовал вынести указанный законопроект на голосование в сессионный зал. Проект предлагается принять в первом чтении.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Верховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь