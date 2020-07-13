Разумков созвал на вторник еще одно внеочередное заседание Рады: что рассмотрят

Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Депутаты рассмотрят закон, который позволит уволить главу НАБУ

Во вторник, 14 июля, состоятся два внеочередных заседания Верховной рады. Второе состоится по инициативе 150 народных депутатов.

Соответствующее распоряжение подписал глава парламента Дмитрий Разумков.

Согласно тексту документа, второе внеочередное заседание состоится сразу после окончания первого. Заседание созывается в соответствии с инициативой 150 народных депутатов, которые подписали соответствующее обращение.

На втором внеочередном заседании депутаты рассмотрят проект закона № 3133 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах".

Соответствующий законопроект позволит уволить с должности главу Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Напомним, профильный комитет Рады рекомендовал вынести указанный законопроект на голосование в сессионный зал. Проект предлагается принять в первом чтении.