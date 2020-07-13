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Разумков скликав на вівторок ще одне позачергове засідання Ради: що розглянуть

Київ, Україна, Понеділок 13 липня 2020 19:56
Разумков скликав на вівторок ще одне позачергове засідання Ради: що розглянуть
Фото: засідання Ради (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Депутати розглянуть закон, який дозволить звільнити главу НАБУ

У вівторок, 14 липня, відбудеться два позачергових засідання Верховної ради. Друге відбудеться за ініціативи 150 народних депутатів.

Відповідне розпорядження підписав голова парламенту Дмитро Разумков.

Згідно із текстом, друге позачергове засідання відбудеться відразу після закінчення першого. Засідання скликається відповідно до ініціативи 150 народних депутатів, які підписали відповідне звернення.

На другому позачерговому засіданні депутати розглянуть проект закону № 3133 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності протидії корупції в окремих правоохоронних та інших державних органах".

Відповідний законопроект дозволить звільнити з посади голову Національного антикорупційного бюро Артема Ситника.

Нагадаємо, профільний комітет Ради рекомендував винести зазначений законопроект на голосування у сесійну залу. Проект пропонується ухвалити у першому читанні.

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