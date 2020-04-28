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Комитет рекомендует Раде принять закон, который позволит уволить Сытника

Новости » Политика     28.04.2020 - 15:17
Комитет рекомендует Раде принять закон, который позволит уволить Сытника
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект рекомендуется принять за основу

Профильный комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о повышении эффективности противодействия коррупции в отдельных правоохранительных и других государственных органах, который позволит уволить Артема Сытника с должности главы НАБУ. Соответствующее решение принято на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности, передает корреспондент РБК-Украина.

Заседание комитета проходило в формате онлайн.

"Комитет рекомендует Верховной раде законопроект №3133 по результатам рассмотрения в первом чтении принять за основу", - говорится в решении комитета.

Так, во время заседания комитета было отклонено 13 альтернативных законопроектов.

"20 голосов "за". Вывод принят. Решение принято. Я думаю, что ко второму чтению его доработаем... 11 марта этого года комитетом было принято решение - предложение включить в повестку дня сессии данный законопроект", - заявил председатель комитета Денис Монастырский.

Проектом предлагается внести изменения в закон "О национальном антикоррупционном бюро" в части оснований для увольнения руководителя органа.

"Абзац восьмой части четвертой статьи 6 закона (о НАБУ, - ред.) предлагается дополнить положением, согласно которому одним из оснований увольнения директора НАБУ является вступление в законную силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, связанное с коррупцией", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, проектом предлагается дополнить статью 13 закона о НАБУ положением, согласно которому ограничения, предусмотренные настоящей статьей, применяются не только к лицам, претендующим на назначение на должность в Национальном антикоррупционном бюро Украины, но и к работникам НАБУ.

Напомним, 7 февраля в Верховной раде было зарегистрировано постановление об увольнении с должности Артема Сытника. Инициаторами постановления выступили 209 народных депутатов.

Как писало РБК-Украина, члены парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики не поддержали решение о признании незаконным депутатского постановления об увольнении Артема Сытника.

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