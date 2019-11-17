В "ДНР" не хотят нового закона об особом статусе Донбасса

Фото: боевик на Донбассе (dnr-news.com)

Новый закон об особом статусе Донбасса, считают боевики, не будет соответствовать минским соглашениям

Боевики так называемой "Донецкой Народной Республики" хотят, чтобы Верховная рада Украины продлила действующий закон об особом статусе Донбасса, срок которого завершается 31 декабря 2019 года. Об этом в эфире одного из каналов боевиков заявила "министр иностранных дел" Наталья Никонорова, передают "Новости Донбасса".

По ее словам, новый закон об особом статусе Донбасса не будет соответствовать минским соглашениям.

"Действующий документ учитывает все замечания к комплексу мероприятий (минским соглашениям-2 - ред.). Необходимо некоторые статьи корректировать, но в целом соответствие и корреляция с примечаниями. Поэтому новый закон будет или дублировать действующий, или он не будет соответствовать примечаниям комплексу мероприятий", - сказала она.

Также она добавила, что надо согласовать имплементацию "формулы Штайнмайера" параллельно с действием закона об особом статусе.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла в проведении встречи в нормандском формате, пока украинские власти не продлят действие закона об особом статусе Донбасса.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также сообщал, что разработка законопроекта об особом статусе Донбасса начнется только после встречи в нормандском формате. Он подчеркивал, что сейчас не существует даже проекта закона.