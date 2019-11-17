ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "ДНР" не хотят нового закона об особом статусе Донбасса

Новости » Политика     17.11.2019 - 11:38
В "ДНР" не хотят нового закона об особом статусе Донбасса
Фото: боевик на Донбассе (dnr-news.com)

Новый закон об особом статусе Донбасса, считают боевики, не будет соответствовать минским соглашениям

Боевики так называемой "Донецкой Народной Республики" хотят, чтобы Верховная рада Украины продлила действующий закон об особом статусе Донбасса, срок которого завершается 31 декабря 2019 года. Об этом в эфире одного из каналов боевиков заявила "министр иностранных дел" Наталья Никонорова, передают "Новости Донбасса".

По ее словам, новый закон об особом статусе Донбасса не будет соответствовать минским соглашениям.

"Действующий документ учитывает все замечания к комплексу мероприятий (минским соглашениям-2 - ред.). Необходимо некоторые статьи корректировать, но в целом соответствие и корреляция с примечаниями. Поэтому новый закон будет или дублировать действующий, или он не будет соответствовать примечаниям комплексу мероприятий", - сказала она.

Также она добавила, что надо согласовать имплементацию "формулы Штайнмайера" параллельно с действием закона об особом статусе.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что не видит смысла в проведении встречи в нормандском формате, пока украинские власти не продлят действие закона об особом статусе Донбасса.

Кроме того, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также сообщал, что разработка законопроекта об особом статусе Донбасса начнется только после встречи в нормандском формате. Он подчеркивал, что сейчас не существует даже проекта закона.

На Донбассе погиб украинский военный На Донбассе боевики девять раз нарушили режим прекращения огня
Новости Украины ДонбассДНР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь