Саммит "нормандской четверки" планируется на 9 декабря

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Нормандский саммит пройдет в Париже

Саммит лидеров стран "нормандской четверки" планируется на 9 декабря и пройдет в Париже. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на власти Франции.

Сообщается, что согласно заявлению Елисейского дворца, саммит в нормандском формате состоится в понедельник, 9 декабря 2019 года. В саммите примут руководители Франции, Германии, России и Украины.

В заявлении также говорится, что цель декабрьского саммита "нормандской четверки" - согласовать новую последовательность выполнения минских соглашений. Отметим, последняя встреча на высшем уровне прошла в октябре 2016 года.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп от "Слуги народа" Александр Завитневич заявил, что на сегодня не планируется дальнейшее разведение сил на Донбассе до проведения саммита "нормандской четверки".

До этого министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что все предпосылки для "нормандской встречи" выполнены.

"Нормандская дата сейчас обсуждается. Позиция российской стороны говорит, что она готовится к встрече. Но для даты, у нас должна быть более точная информация. По меньшей мере выполнены все предпосылки для встречи", - отметил глава МИД Украины.