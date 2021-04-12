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Разумков рассказал о перспективах закрытого заслушивания Радой руководства Генштаба

Новина українською → Украина, Понедельник 12 апреля 2021 13:15
Разумков рассказал о перспективах закрытого заслушивания Радой руководства Генштаба Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков рассказал о возможности проведения закрытого заседания парламента для заслушивания руководства Генерального штаба. Для его проведения народные депутаты должны собрать 150 голосов.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Одна из фракций получила подписные листы относительно проведения (закрытого заседания Рады, - ред.). Когда будет 150 подписей, тогда будем об этом говорить. Пока там нет 150 подписей, но инициативу о заслушивании в закрытом режиме руководства Генерального штаба - такое предложение поддерживали многие фракции и группы", - заявил глава парламента.

Напомним, на внеочередном заседании парламента 30 марта начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал подробности гибели украинских военных на Донбассе 26 марта.

Ранее РБК-Украина писало, что после гибели украинских военных президент Владимир Зеленский констатировал эскалацию на Донбассе.

Так, Офис президента Украины Владимира Зеленского запросил переговоры с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить эскалацию на Донбассе. Но ответа пока не было.

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