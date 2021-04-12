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Разумков розповів про перспективи закритого заслуховування Радою керівництва Генштабу

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 13:15
Разумков розповів про перспективи закритого заслуховування Радою керівництва Генштабу Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков розповів щодо можливості проведення закритого засідання парламенту для заслуховування керівництва Генерального штабу. Для його проведення народні депутати мають зібрати 150 голосів.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Одна з фракцій отримала підписні листи щодо проведення (закритого засідання Ради, - ред.). Коли буде 150 підписів, тоді будемо про це говорити. Поки що там немає 150 підписів, але ініціативу щодо заслуховування у закритому режимі керівництва Генерального штабу - таку пропозицію підтримували багато фракцій та груп", - заявив глава парламенту.

Нагадаємо, на позачерговому засіданні парламенту 30 березня начальник генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак розповів подробиці загибелі українських військових на Донбасі 26 березня.

Раніше РБК-Україна писало, що після загибелі українських військових президент Володимир Зеленський констатував ескалацію на Донбасі.

Так, Офіс президента України Володимира Зеленського запросив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб обговорити ескалацію на Донбасі. Але відповіді поки не було.

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