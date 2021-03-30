Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал подробности гибели украинских военных на Донбассе в пятницу, 26 марта. Группа разминирования 143-го учебного тренировочного центра состава Объединенных сил попал под снайперский обстрел вблизи Шум.

Об этом Хомчак рассказал на внеочередном заседании Верховной рады .

По его словам, группа разминирования на момент обстрела боевиков проводила осмотр местности, где накануне противник провел дистанционное минирование.

"Во время выполнения заданий в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, предоставляя ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью ранение. В результате обстрела старшина Бруска получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гещук ранения средней тяжести. Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные ранения", - сообщил Хомчак.

Глава генштаба отметил, что украинской стороной было принято решение открыть ответный огонь, после чего обстрелы со стороны боевиков прекратились. Это позволило оказать помощь раненым и эвакуировать погибших.

"Особым цинизмом подразделений российских оккупационных войск является то, что снайперский огонь велся в спины военных ООС. С объекта критической инфраструктуры - насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную территорию, так и на подконтрольную правительству Украины", - отметил Хомчак.

Он добавил, что такими действиями противник пытался спровоцировать украинских военных вести огонь по насосной станции "для причинения гуманитарной катастрофы в районе городов Торецкое, Горловка и Южное".