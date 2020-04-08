Разумков подтвердил проведение заседания Рады 13 апреля

Верховная рада Украины проведет внеочередное заседание ориентировочно в понедельник, 13 апреля. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил спикер Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, внеочередное заседание решили отложить до 13 апреля.

"Оно состоится ориентировочно в понедельник", - отметил Разумков.

Он также подчеркнул, что сегодня появился окончательный вариант изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год.

"Лишь в среду вечером фактически был готов окончательный вариант, который был подготовлен Минфином, комитетом Рады. И только после этого мы смогли его раздать народным депутатам для того, чтобы они ознакомились, изучили этот документ, внесли свои замечания. Именно поэтому с пятницы переместили внеочередное заседание на понедельник", - заявил спикер.

Он добавил, что перед голосованием пройдут дополнительные встречи с фракциями и главами комитетов. Разумков отметил, что на этом заседании могут рассмотреть и ряд других законопроектов.

Напомним, ранее замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук в комментарии РБК-Украина сообщила, что народных депутатов уже попросили прибыть в Киев 13 февраля.

"Хотим, чтобы рабочая группа в бюджетном комитете тщательно проработала изменения в бюджет, а потом, чтобы все депутаты имели достаточно времени, чтобы ознакомиться с ними", - отметила она.

До этого стало известно, что Минфин согласовал основные показатели госбюджета с МВФ. В проект изменений заложен дефицит на уровне 298 млрд гривен, или 7,5 % ВВП. Расходную часть повышают в связи с пандемией коронавируса.