Рада соберется на внеочередное заседание в понедельник, - источник

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепы соберутся, чтобы принять изменения в бюджет-2020

Верховная рада может собраться на внеочередное заседание в следующий понедельник, чтобы принять изменения в государственный бюджет. Об этом РБК-Украина сообщил источник в "Слуге народа".

По его словам, депутатов ориентируют, что заседание состоится 13 апреля. На нем Рада должна пересмотреть госбюджет и отклонить постановления об отмене земельной реформы.

При этом до сих пор не ясно, успеет ли финансовый комитет к этому моменту рассмотреть свыше 16 тысяч правок к "антиколомойскому" законопроекту №2571-д.

"Будут ли банки - непонятно. Это уже вопрос к комитету", - уточнил собеседник.

Первый замглавы финансового комитета Ярослав Железняк (фракция "Голос") в комментарии РБК-Украина отметил, что на данный момент секретариат сводит правки в таблицу.

"Пока что до 10 тысяч правок сведены в таблицу. Есть прогноз, что возможно только до вечера пятницы будет подготовлена таблица", - отметил нардеп.

Напомним, ранее спикер ВР Дмитрий Разумков анонсировал, что Верховная рада может собраться на внеочередное заседание парламента 9 или 10 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, первый замглавы фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко также допускал, что на ВР может провести внеочередное заседание 8 или 9 апреля.

Подчеркнем, в прошлый понедельник ВР отправила на доработку в профильный комитет законопроект Кабмина №3279 об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. За принятие документа в первом чтении проголосовали лишь 223 нардепа при необходимых 226.