Разумков підтвердив проведення засідання Ради 13 квітня

Верховна рада України проведе позачергове засідання орієнтовно в понеділок, 13 квітня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

За його словами, позачергове засідання вирішили відкласти до 13 квітня.

"Воно відбудеться орієнтовно в понеділок", - зазначив Разумков.

Він також підкреслив, що сьогодні з'явився остаточний варіант змін до державного бюджету України на 2020 рік.

"Лише в середу ввечері фактично був готовий остаточний варіант, який був підготовлений Мінфіном, комітетом Ради. І тільки після цього ми змогли його роздати народним депутатам для того, щоб вони ознайомилися, вивчили цей документ, внесли свої зауваження. Саме тому з п'ятниці перемістили позачергове засідання на понеділок", - заявив спікер.

Він додав, що перед голосуванням пройдуть додаткові зустрічі з фракціями і головами комітетів. Разумков зазначив, що на цьому засіданні можуть розглянути і ряд інших законопроектів.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук в коментарі РБК-Україна повідомила, що народних депутатів вже попросили прибути до Києва 13 лютого.

"Хочемо, щоб робоча група в бюджетному комітеті ретельно пропрацювала зміни до бюджету, а потім, щоб всі депутати мали достатньо часу, щоб ознайомитися з ними", - зазначила вона.

До цього стало відомо, що Мінфін погодив основні показники держбюджету з МВФ. До проекту змін закладено дефіцит на рівні 298 млрд гривень, або 7,5% ВВП. Видаткову частину підвищують у зв'язку з пандемією коронавірусу.