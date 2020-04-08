Фракцию "Слуга народа" попросили прибыть в Киев в понедельник

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В понедельник может состояться внеочередное заседание Рады

Понедельник, 13 апреля, является ориентировочной датой проведения внеочередного заседания Верховной рады. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По словам заместителя председателя фракции, народных депутатов уже попросили прибыть в Киев в понедельник. Также планируется, проработать изменения в бюджет нв заседании комитета.

"13 апреля является ориентировочной датой проведения внеочередного заседания. Но мы уже предупредили депутатов от "Слуги народа" прибыть в Киев в понедельник. Хотим, чтобы рабочая группа в бюджетном комитете тщательно проработала изменения в бюджет, а потом, чтобы все депутаты имели достаточно времени, чтобы ознакомиться с ними", - рассказала Кравчук.

Нардеп также добавила, что рассмотрение законопроекта о банки в настоящее время зависит от того, как быстро комитет успеет свести таблицу и рассмотреть поправки.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на источник во фракции "Слуга народа" сообщало, что внеочередное заседание Верховной рады может состояться в понедельник, 13 апреля. Однако неизвестно, успеет ли комитет рассмотреть все поправки к закону о банках.

До этого, первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в парламенте Александр Корниенко допускал, что парламент может собраться на внеочередное заседание 8 или 9 апреля.