ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минфин согласовал основные показатели госбюджета с МВФ

Новости » Финансовый кризис 2020     08.04.2020 - 15:08
Минфин согласовал основные показатели госбюджета с МВФ
Фото: Минфин (Виталий Носач, РБК-Украина)

Изменения в госбюджет являются одним из двух условий помощи МВФ

Министерство финансов Украины согласовало основные показатели изменений в государственный бюджет на 2020 год с Международным валютным фондом. Об этом сказал министр финансов Марченко на брифинге.

Как отметил Марченко, Украина активно работает с международными партнерами: МВФ и Всемирным банком.

В частности, в процессе подготовки изменений в госбюджет вопросы обсуждались с МВФ.

"Мы основные показатели с ними согласовали. И есть надежда, что на этой неделе депутатский корпус поддержит эти инициативы и мы сможем выполнить одно из условий МВФ", - сообщил он.

При этом Марченко заявил, что на сегодняшний день Украина находится "в достаточно интересной ситуации". "С одной стороны - коронавирус, с другой стороны нас экономический кризис немного поджимает", - сказал он.

Напомним, проект изменений в государственный бюджет сейчас дорабатывается в профильном парламентском комитете. В проект заложен дефицит на уровне 298 млрд грн, или 7,5 % ВВП.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд ожидает окончательного принятия Верховной радой закона о банках и внесения изменений в государственный бюджет Украины.

МВФ назвал условия для выделения помощи Украине Глава МВФ объявила о "темном часе" человечества
Новости Украины МВФГосбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь