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Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР

Новини » Політика     22.04.2020 - 16:50
Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання ВР
Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Початок засідання запланований на 13:00

Голова Верховної рди України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у п'ятницю, 24 квітня. Про це повідомляє інформаційне управління апарату парламенту.

Так, засідання скликане у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.

"У зв'язку з вимогою президента України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної ради України дев'ятого скликання і відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту... скликати позачергове пленарне засідання ВРУ на 13 годину 24 квітня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що в Раді в п'ятницю буде два позачергових засідання. Вона відзначала, що на одному із засідань планується розблокувати підписання двох законів.

Як писало РБК-Україна, нардеп від фракції СН Олександр Качура анонсував, що ВР збереться на позачергове засідання у п'ятницю, 24 квітня. Засідання має розпочатися після обіду - о 13:00. Він також відзначав, що порядок денний засідання стане відомий у середу.

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