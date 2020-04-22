В Раде рассказали, что планируется рассмотреть на заседании в пятницу

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

На повестке дня - разблокирование подписания двух законов

Стало известно, какие вопросы Верховная рада планирует рассмотреть на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля. Повестку в своем Telegram-канале опубликовал депутат ВР от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

Фото: повестка дня внеочередного заседания ВР

В частности, планируется разблокировать подписание двух законов. В повестке дня фигурируют проекты постановлений №№1043-П - 1043-П3 "Об отмене результатов голосования Верховной рады от 16.04.2020 года о принятии в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в регламент Верховной рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" и №2653-П "Об отмене результатов голосования Верховной рады от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закона проекта закона о внесении изменений в ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" (№ 2653 от 20.12.2019)".

Также нардепы намерены рассмотреть:

№2769 проект закона о внесении изменений в статью 225 Избирательного кодекса Украины (о размере денежного залога);

№2372 о внесении изменений в некоторые законы Украины о безопасности использования ядерной энергии;

№2809 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов;

№2656 о внесении изменений в ЗУ "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" об основаниях увольнения директора Национального бюро за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение;

№№3205 - 3205-1 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве;

№1182-1-д о внутреннем водном транспорте;

№3364 о внесении изменений в некоторые законы Украины (об урегулировании кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросах сертификации оператора системы передачи);

№2234 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об определении ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования.

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект постановления №3358 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины".

Напомним, в Раде в пятницу будет два внеочередных заседания.

Как писало РБК-Украина, нардеп от фракции СН Александр Качура анонсировал, что ВР соберется на внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля. Заседание должно начаться после обеда - в 13:00. Он также отмечал, что повестка дня заседания станет известна в среду.