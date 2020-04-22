В Раде рассказали, что планируется рассмотреть на заседании в пятницу

На повестке дня - разблокирование подписания двух законов
Стало известно, какие вопросы Верховная рада планирует рассмотреть на внеочередном заседании в пятницу, 24 апреля. Повестку в своем Telegram-канале опубликовал депутат ВР от фракции "Слуга народа" Александр Качура.
В частности, планируется разблокировать подписание двух законов. В повестке дня фигурируют проекты постановлений №№1043-П - 1043-П3 "Об отмене результатов голосования Верховной рады от 16.04.2020 года о принятии в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в регламент Верховной рады по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры" и №2653-П "Об отмене результатов голосования Верховной рады от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закона проекта закона о внесении изменений в ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" (№ 2653 от 20.12.2019)".
Также нардепы намерены рассмотреть:
Кроме того, парламентарии рассмотрят проект постановления №3358 "Об образовании Временной следственной комиссии Верховной рады Украины по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета Украины".
Напомним, в Раде в пятницу будет два внеочередных заседания.
Как писало РБК-Украина, нардеп от фракции СН Александр Качура анонсировал, что ВР соберется на внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля. Заседание должно начаться после обеда - в 13:00. Он также отмечал, что повестка дня заседания станет известна в среду.