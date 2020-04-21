ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада соберется в пятницу на внеочередное заседание

Новости » Политика     21.04.2020 - 23:59
Рада соберется в пятницу на внеочередное заседание
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Повестка дня пока не объявлен

Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", внештатный советник руководителя Офиса президента Александр Качура.

По его словам, заседание должно начаться после обеда - в 13:00. Повестка дня при этом не разглашается.

"Завтра будет известна точная повестка дня", - добавил нардеп, опубликовав анонс о заседании парламенту вечером во вторник, 21 апреля.

Напомним, ранее в парламент внесли еще одно постановление, которым предлагается отменить принятие изменений в регламент относительно борьбы с "поправочним спамом". Так, сначала в ВР было зарегистрировано три постановления, которые блокируют подписание закона для главы Верховной рады Дмитрия Разумкова и соответственно для главы государства Владимира Зеленского. Теперь же их четыре.

Данный закон необходим, чтобы разблокировать для парламента рассмотрение закона о банках во втором чтении.

Как отмечала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, закон о банках, необходимый для кредита от МВФ.

Комитет Рады утвердил более 230 из 16,5 тыс. правок к закону о банках  Зеленский о монобольшинстве в Раде: все хотят, чтобы этот корабль утонул
Новости Украины Верховная Рада
News
On Top