Рада соберется в пятницу на внеочередное заседание

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

Повестка дня пока не объявлен

Верховная рада Украины соберется на внеочередное заседание в пятницу, 24 апреля. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа", внештатный советник руководителя Офиса президента Александр Качура.

По его словам, заседание должно начаться после обеда - в 13:00. Повестка дня при этом не разглашается.

"Завтра будет известна точная повестка дня", - добавил нардеп, опубликовав анонс о заседании парламенту вечером во вторник, 21 апреля.

Напомним, ранее в парламент внесли еще одно постановление, которым предлагается отменить принятие изменений в регламент относительно борьбы с "поправочним спамом". Так, сначала в ВР было зарегистрировано три постановления, которые блокируют подписание закона для главы Верховной рады Дмитрия Разумкова и соответственно для главы государства Владимира Зеленского. Теперь же их четыре.

Данный закон необходим, чтобы разблокировать для парламента рассмотрение закона о банках во втором чтении.

Как отмечала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, закон о банках, необходимый для кредита от МВФ.