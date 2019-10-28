Разумков отрицает раскол в "Слуге народа"

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг сообщения о том, что фракция "Слуга народа" в парламенте якобы разваливается. Об этом он заявил в интервью каналу ICTV, сообщает РБК-Украина.

"Не думаю, что сейчас можно говорить, что фракция разваливается. Фракция большая, такой никогда не было в украинском парламенте. По состоянию на сегодня в ней 252 человека. В такой большой фракции всегда дискуссия будет", - сказал Разумков.

Он отметил, что самым дискуссионным вопросом в политсиле сейчас является прохождение депутатами от "Слуги народа" проверки на полиграфе.



"Мне кажется, что все происходит слишком публично. Это все же не шоу. Это должен быть вопрос работы правоохранительных органов... Должны работать антикоррупционные органы. Если материалы передадут в суд, суд должен решить, виновен человек или невиновен", - добавил Разумков.

Напомним, 24 октября проверку на полиграфе прошел председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что свидетелем взяток на финансовом комитете Рады депутатам от "Слуги народа", что стало основанием для открытия уголовного дела и проверок на полиграфе, является нардеп.

Ранее стало известно, что все члены финансового комитета от фракции "Слуги народа" готовы пройти полиграф после того, как их попросил президент Владимир Зеленский.

Назар Холодницкий сообщил, что в САП уже обратились несколько депутатов от фракции "Слуга народа" для дачи показаний по делу о возможной коррупции в финансовом комитете Верховной Рады.