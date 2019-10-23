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Все члены финкомитета от фракции "СН" готовы пройти полиграф

Новости » Политика    23.10.2019 - 16:32
Все члены финкомитета от фракции "СН" готовы пройти полиграф
Фото: Давид Арахамия (Виталий Носач/РБК-Украина)

Арахамия подчеркнул, что детектор еще не имеет юридической силы в Украине

Все народные депутаты - члены финансового комитета от фракции "Слуга народа" готовы пройти полиграф. Об этом заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что детектор еще не имеет юридической силы в Украине.

"Я вообще верю, что ни один депутат из "Слуги народа" не взял эти деньги. Об этом свидетельствует готовность всех наших депутатов проходить полиграф по этому вопросу... Депутатов не подозревают. Не можем мы подозреваться. У нас есть внутренняя ситуация, когда начались взаимные претензии друг к другу. И мы решили, что эти претензии нужно внутренне решить. Подозреваются люди, которые предлагают депутатам взятки", - сообщил Арахамия.

По словам нардепа, он с Дубинским сегодня пойдет на публичный полиграф.

"Сегодня мы с господином Дубинским идем на публичный полиграф. Дубинский не мог брать... Дубинский заранее сказал свою позицию. Но в чем есть интрига. Завтра на "1+1" в "Право на владу" я приведу свидетеля, который даст показания по этих 30-ти тысячам долларов. Это свидетель того, что деньги предлагали. У нас нет прямых доказательств, иначе уже бы был другой разговор, не с журналистами, а с НАБУ", - добавил глава фракции.

Как писало РБК-Украина, по мнению Арахамии, тестирование депутатов на полиграфе должна осуществлять государственная компания. По его словам, к государственной компании больше доверия.

Так, Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по факту того, что 11 членов парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики якобы получили по 30 тыс. долларов за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от всех членов финансового комитета ВР пройти детектор лжи.

Проверку депутатов на полиграфе должна проводить госкомпания, - Арахамия Один из нардепов "Слуги народа" прошел проверку на полиграфе
Новости Украины Слуга народаДавид Арахамия
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