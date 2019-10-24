ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Несколько депутатов "Слуги народа" обратились в САП для проверки

Новости » Политика    24.10.2019 - 23:51
Несколько депутатов "Слуги народа" обратились в САП для проверки
Фото: Назар Холодницкий (РБК-Украина/Виталий Носач)

Также Холодницкий пригласил нардепов приходить давать показания в НАБУ

В Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) уже обратились несколько депутатов от фракции "Слуга народа" для дачи показаний по делу о возможной коррупции в финансовом комитете Верховной Рады. Об этом заявил председатель САП Назар Холодницкий в эфире "Право на владу".

По словам Холодницкого, правоохранительные органы уже готовы провести допросы членов финансового комитета украинского парламента по делу о взятке в 30 тысяч долларов за голосование против одного антикоррупционного законопроекта.

"За эти сутки ко мне уже на прием записалось несколько человек, которые изъявили желание быть допрошенными в этом производстве. Нардепы - "Слуги...". Первая, кто обратилась, это Ольга Василевская", - сообщил Холодницкий.

Он так же пригласил дать показания председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и народного депутата Александра Дубинского.

Холодницкий также добавил, что САП будет готова обнародовать результаты расследования по крайней мере после того, как получит показания.

"Дело (о возможной коррупции - ред.) сейчас в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины, - ред.). Кстати, в НАБУ есть хорошие полиграфы. Есть уголовное производство в НАБУ, это наша подследственность. Народные депутаты это исключительно подследственность НАБУ и САП. Поэтому мы с нетерпением ожидаем каждого из фигурантов - в САП или НАБУ - на ваш выбор, для дачи объяснений, для допроса", - добавил Холодницкий.

Напомним, 24 октября проверку на полиграфе прошел председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он заявил, что свидетелем взяток на финансовом комитете Рады депутатам от "Слуги народа", что стало основанием для открытия уголовного дела и проверок на полиграфе, является нардеп.

Ранее стало известно, что все члены финансового комитета от фракции "Слуги народа" готовы пройти полиграф после того, как их попросил президент Владимир Зеленский.

САП зарегистрировала производство в отношении депутата Медяника Свидетель в деле взяток нардепам встретится с правоохранителями, - Арахамия
Новости Украины коррупцияСАПСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь