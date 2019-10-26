Украина не готова к компромиссам по территориальной целостности, - Разумков

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Украина готова возобновить диалог с ПАСЕ относительно полномочий делегации

Украина остается недовольна возвращением делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), однако готова к диалогу относительно полномочий украинской делегации. Об этом заявил глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков, сообщили на сайте парламента.

По словам Разумкова, Киев готов к диалогу с ПАСЕ, но не готов идти на компромиссы в вопросах территориальной целостности Украины. Также он добавил, что Украина не понимает ситуации с полномочиями своей делегации.

"Для Украины остается неприемлемым возвращение делегации РФ в ПАСЕ. Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостностью и достоинством людей", - заявил спикер парламента.

Также Разумков заверил, что Украина готова работать на пользу Европы и Совета Европы, а также отметил, что группа "Балтик +" не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

"Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека - ключевые, как для Европы, так и для Украины", - подчеркнул он.

Напомним, ранее спикер парламента Дмитрий Разумков выразил надежду, что в ближайшее время появятся предпосылки, которые позволят делегации Украины снова полноценно участвовать в работе Совета Европы.

Кроме того, председатель парламентского комитета по международным отношениям, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко сообщал, что Украина примет решение по работе в ПАСЕ до конца 2019 года.