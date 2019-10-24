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Арахамия: свидетелем по делу о взятках в комитете Рады является нардеп

Новости » Политика    24.10.2019 - 16:09
Арахамия: свидетелем по делу о взятках в комитете Рады является нардеп
Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Свидетель в деле о взятках не выступит сегодня на телевидении

Свидетелем взяток на финансовом комитете Рады депутатам от "Слуги народа", которые стали поводом для открытия уголовного дела и проверок на детекторе лжи, является нардеп, и он не будет выступать в эфире программы "Право на владу". Об этом на брифинге перед прохождением проверки на детекторе лжи заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, свидетеля не будет сегодня в студии программы "Право на владу", так как ему запретили правоохранительные органы.

"Есть две угрозы. Первое - это утечка данных. А во-вторых, учитывая, что количество денег в этой схеме очень много - где-то 20 млн долларов в год в течение последних 5 лет - то есть уже кто-то заработал 100 млн долларов, потенциальные угрозы могут поступать самому депутату и членам его семьи. Я вам скажу как есть - к человеку подошли, дали законопроект просто в руки и говорят: "Надо зарегистрировать", - отметил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что свидетель в деле взяток нардепам встретится с правоохранителями.

Вчера также стало известно, что все члены финансового комитета от фракции "Слуги народа" готовы пройти полиграф после того, как их попросил президент Владимир Зеленский.

Глава фракции "Слуга народа" пройдет полиграф 24 октября
Новости Украины взяткасвидетельДавид Арахамия
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