Арахамия: свидетелем по делу о взятках в комитете Рады является нардеп

Фото: Давид Арахамия (РБК-Украина)

Свидетель в деле о взятках не выступит сегодня на телевидении

Свидетелем взяток на финансовом комитете Рады депутатам от "Слуги народа", которые стали поводом для открытия уголовного дела и проверок на детекторе лжи, является нардеп, и он не будет выступать в эфире программы "Право на владу". Об этом на брифинге перед прохождением проверки на детекторе лжи заявил глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, свидетеля не будет сегодня в студии программы "Право на владу", так как ему запретили правоохранительные органы.

"Есть две угрозы. Первое - это утечка данных. А во-вторых, учитывая, что количество денег в этой схеме очень много - где-то 20 млн долларов в год в течение последних 5 лет - то есть уже кто-то заработал 100 млн долларов, потенциальные угрозы могут поступать самому депутату и членам его семьи. Я вам скажу как есть - к человеку подошли, дали законопроект просто в руки и говорят: "Надо зарегистрировать", - отметил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что свидетель в деле взяток нардепам встретится с правоохранителями.

Вчера также стало известно, что все члены финансового комитета от фракции "Слуги народа" готовы пройти полиграф после того, как их попросил президент Владимир Зеленский.