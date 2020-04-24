Разумков открыл внеочередное заседание Рады

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков открыл внеочередное заседание парламента в пятницу, 24 апреля, передает корреспондент РБК-Украина.

В зале зарегистрировались 332 нардепа.

"В зале зарегистрировано 332 народных депутатов. Внеочередное заседание объявляю открытым", - заявил Разумков.

Отметим, в ходе заседания депутаты рассмотрят три постановления и шесть законопроектов. В частности среди постановлений:

проект постановления об отмене решения Рады от 16 апреля о принятии в целом как закона проекта ЗУ "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины о противодействии злоупотреблению правами народных депутатов в ходе законодательной процедуры" (№1043-П, 1043-П1, 1043-П2, 1043-П3);

проект постановления об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 16.04.2020 года о принятии во втором чтении как закона проект закона о внесении изменений в ЗУ "О местном самоуправлении в Украине" (№ 2653-П).

Напомним, глава ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в пятницу, 24 апреля. Заседание созвано в связи с требованием президента Украины Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что в Раде в пятницу будет два внеочередных заседания.