Разумков відкрив позачергове засідання Ради

У ході засідання нардепи розглянуть три постанови і шість законопроектів
Спікер Верховної ради Дмитро Разумков відкрив позачергове засідання парламенту в п'ятницю, 24 квітня, передає кореспондент РБК-Україна.
У залі зареєструвалися 332 нардепи.
"У залі зареєстровано 332 народних депутатів. Позачергове засідання оголошую відкритим", - заявив Разумков.
Відзначимо, в ході засідання депутати розглянуть три постанови і шість законопроектів. Зокрема серед постанов:
Нагадаємо, глава ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у п'ятницю, 24 квітня. Засідання скликане у зв'язку з вимогою президента України Володимира Зеленського.
Як писало РБК-Україна раніше, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявляла, що в Раді в п'ятницю буде два позачергових засідання.