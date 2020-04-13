Разумков открыл внеочередное заседание Рады

Внеочередное заседание Верховной рады Украины 13 апреля открыл глава парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

В зале зарегистрировались 357 парламентариев.

Так, нардепы планируют рассмотреть семь законопроектов, среди которых изменения в государственный бюджет на 2020 год, усиление ответственности за загрязнение воздуха, ранее ветированный закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента, а также изменения в закон "О защите населения от инфекционных болезней" по поводу предотвращении распространения коронавирусной болезни и пр.

Кроме того, депутаты должны рассмотреть 13 проектов постановлений об отмене закона о рынке земли.

Напомним, глава ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в понедельник, 13 апреля.

Как писало РБК-Украина, спикер парламента ранее предупредил, что рассмотрение некоторых законопроектов на заседании может происходить без обсуждения.