Разумков відкрив позачергове засідання Ради

Позачергове засідання Верховної ради України 13 квітня відкрив глава парламенту Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

У залі зареєструвалися 357 парламентаріїв.

Так, нардепи планують розглянути сім законопроектів, серед яких зміни до державного бюджету на 2020 рік, посилення відповідальності за забруднення повітря, раніше ветований закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" з пропозиціями президента, а також зміни в закон "Про захист населення від інфекційних хвороб" з приводу запобігання поширенню коронавірусної хвороби та ін.

Крім того, депутати повинні розглянути 13 проектів постанов про скасування закону про ринок землі.

Нагадаємо, глава ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання ВР у понеділок, 13 квітня.

Як писало РБК-Україна, спікер парламенту раніше попередив, що розгляд деяких законопроектів на засіданні може відбуватися без обговорення.