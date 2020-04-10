Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Рады

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание состоится 13 апреля в 14:00

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в понедельник, 13 апреля. Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.

Так, начало заседания запланировано на 14:00.

"В связи с требованием президента Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента ВРУ: созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады девятого созыва на 14 часов 13 апреля 2020 года", - указано в сообщении.

Напомним, ранее Разумков заявлял, что внеочередное заседание Верховной рады состоится в понедельник, 13 апреля. Он отмечал, что на внеочередном заседании Рады будут рассматриваться изменения в государственный бюджет.

Как писало РБК-Украина, на внеочередном заседании ВР рассмотрит 13 постановлений об отмене закона о рынке земли. В случае отклонения этих постановлений подписание закона будет разблокировано для главы парламента и соответственно для президента Владимира Зеленского.

Добавим также, спикер Рады предупредил, что рассмотрение некоторых законопроектов на заседании может происходить без обсуждения.