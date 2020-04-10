Рада в понедельник будет рассматривать некоторые законы без обсуждения, - Разумков

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Глава ВР не исключает, что нардепы будут просить об обсуждении изменений в бюджет-2020

Внеочередное заседание парламента будет происходить без обсуждения по отдельным законопроектам. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

При этом нардепы вероятно будут настаивать на обсуждении по сокращенной процедуре проекта закона об изменениях в госбюджет-2020.

"Мы планируем провести заседание с минимальным обсуждением. На некоторых законопроектах, как государственный бюджет, коллеги будут настаивать на обсуждении по сокращенной процедуре. Некоторые законы, я думаю, что можно будет голосовать без обсуждения. Как председательствующий я буду предлагать залу. Если не будет возражений, так и будем делать", - заявил Разумков.

Напомним, внеочередное заседание ВР состоится в понедельник, 13 апреля. Начало заседания запланировано на 14:00.

Как писало РБК-Украина, бюджетный комитет ВР примет окончательное решение об изменениях в бюджет-2020. Сегодня комитет соберется на заседание в 15:00.

Так, в парламенте состоялось совещание руководства ВР с главами фракций. На ней присутствовали глава Кабинета министров и министр финансов.