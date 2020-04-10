Внеочередное заседание ВР: что рассмотрят нардепы 13 апреля
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Парламентарии должны рассмотреть семь законопроектов и 13 постановлений
На сайте Верховной рады Украины появилась повестка дня внеочередного заседания ВР, которое состоится 13 апреля. Об этом сообщает информационное управление аппарата парламента.
В частности, предусматривается рассмотреть семь законопроектов:
- №2370 о национальной инфраструктуре геопространственных данных (второе чтение);
- №3279 о внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (повторное первое чтение с сокращением срока подготовки);
- №3320 о внесении изменений в закон "О защите населения от инфекционных болезней" о предотвращении распространения коронавирусной болезни (COVID-19);
- №№ 2339, 2339-1 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (об усилении ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира);
- №3132 о внесении изменений в ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины" и некоторые другие законодательные акты Украины по поводу совершенствования системы органов Антимонопольного комитета;
- №3276 о внесении изменения в раздел XI "Переходные положения" Уголовного процессуального кодекса Украины об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрении отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина, установленного Кабинетом министров Украины с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID 19) (второе чтение с сокращением срока подготовки);
- №1049 закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с предложениями президента Украины.
Кроме того, парламентарии должны рассмотреть 13 проектов постановлений об отмене закона о рынке земли.
Напомним, глава ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного пленарного заседания ВР в понедельник, 13 апреля.
Как писало РБК-Украина, Разумков ранее редупредил, что рассмотрение некоторых законопроектов на заседании может происходить без обсуждения.