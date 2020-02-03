В Раде заявили, что поставят точку в земельной реформе на этой сессии

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Корниенко, эта реформа максимально обсуждалась с обществом

На этой сессии Верховная рада планирует поставить точку в вопросе земельной реформы. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, все замечания от общества по документу были учтены.

"О тех вещах, которые остались с прошлой сессии, - это, конечно, реформа в сфере земельного законодательства. Я надеюсь, что на этой сессии мы уже поставим точку в этом вопросе. Примем эту реформу. Она очень обсуждена и проговорена с людьми. Все замечания учтены", - заявил Корниенко.

Напомним, Кабинет министров планирует привлечь 26 млн евро помощи ЕС для проведения земельной реформы.

Как писало РБК-Украина ранее, 28 декабря комитет по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал Верховной раде принять закон о рынке земли. Комитет рекомендовал учесть поправку, согласно которой покупать землю смогут только граждане Украины, государства, общины и украинские компании, основанные украинцами.

Также спикер парламента Дмитрий Разумков сообщал, что для запуска рынка земли украинскому парламенту необходимо принять еще ряд документов, поэтому сам рынок начнет работать в конце 2020 года.