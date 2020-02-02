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Вступил в силу закон об отсрочке перехода Рады на электронный документооборот

Новости » Политика     02.02.2020 - 11:09
Вступил в силу закон об отсрочке перехода Рады на электронный документооборот
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Документ в субботу был опубликован в издании "Голос Украины"

Закон об отсрочке окончательного перехода Верховной рады на электронный документооборот до 1 сентября 2020 года, сегодня, 2 февраля, вступил в силу. В субботу он был опубликован в издании "Голос Украины".

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие с первого дня третьей сессии ВР девятого созыва.

Предусматривается, что с 4 февраля по 1 сентября 2020 года будет переходный период, в течение которого будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса.

Документом вносятся соответствующие изменения в Регламент ВР, которыми определяется термин "письменная форма документа".

Законом также вводится эталонная база нормативных документов в электронном виде, принятых Радой актов и устанавливаются гарантии свободного и бесплатного доступа граждан к такой базе.

Напомним, 31 января проект закона подписал президент Владимир Зеленский, а 1 февраля он был опубликован в "Голосе Украины".

В частности, 16 января парламент принял во втором чтении законопроект №2492, за документ проголосовал 251 нардеп.

Как писало РБК-Украина ранее, в Верховной раде заверяли, что полный переход парламента на электронный документооборот состоится в начале 2020 года.

В конце декабря парламент принял за основу законопроект №2492. Нардепы одобрили соответствующий законопроект 259 голосами.

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