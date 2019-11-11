Разумков назвал дату рассмотрения госбюджета-2020 во втором чтении

Проект государственный бюджет на 2020 год во втором чтении должны рассмотреть в этот пленарный четверг. Об этом заявил председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отмечается, госбюджет планируют рассмотреть 14 ноября.

"На этой неделе предусмотрен к рассмотрению вопрос проекта закона о государственном бюджете. Я обращаюсь в комитет по вопросам бюджета, который на своем заседании должен внимательно рассмотреть и проанализировать поданный правительством проект на предмет учета бюджетных выводов, которые были предложены в бюджет на 2020 год. И предоставить заключение для того, чтобы, скорее всего, в четверг мы смогли рассмотреть этот важный законопроект и, если все будет хорошо, поддержать и утвердить бюджет на 2020 год", - рассказал Разумков.

Напомним, сегодня правовой комитет ВР рассмотрит проект бюджета-2020. Заседание комитета запланировано на 15:00.

РБК-Украина писало, что 5 ноября в Раду внесли доработанный проект госбюджета-2020. Инициатором проекта закона выступает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Финансирование общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342 502,4 млн грн, в том числе внешних - 111 375,0 млн грн, внутренних - 231 127,4 гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5 процента от общего объема поступлений, а внутренние - 67,5 процента.

Отметим, в проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен. Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 550 гривен.

Кроме того, согласно проекту госбюджета, на социальную сферу выделено 293 млрд гривен. Из этой суммы 173 млрд предусмотрены на финансирование пенсий с учетом индексации.