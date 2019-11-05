ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кабмин увеличил расходы на социальную сферу в госбюджете-2020

Новости » Экономика     05.11.2019 - 11:43
Кабмин увеличил расходы на социальную сферу в госбюджете-2020
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

На соцсферу выделят почти 300 млрд грн

Кабинет министров увеличил расходы на социальную сферу в проекте государственного бюджета на 2020 год ко второму чтению. Об этом на презентации проекта госбюджета-2020 сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Согласно проекту госбюджета, на социальную сферу выделено 293 млрд грн.

Кабмин увеличил расходы на социальную сферу в госбюджете-2020

Скриншот президентации

"Следующая статья - социальное обеспечение. Доход каждого человека в Украине не должен быть меньше чем реальный прожиточный минимум. Все, кто нуждаются субсидии в этом отопительном сезоне - все их получат", - заявил Гончарук.

Кабмин увеличил расходы на социальную сферу в госбюджете-2020

Как отметил Гончарук, задача по субсидиям заключается в том, чтобы малообеспеченных семья не тратили на ЖКХ более 15% своего совокупного дохода.

Касательно пенсий Гончарук заявил, что пенсии будут индексированы. "Вырастут не сильно. Для этого нужен ресурс. Нужно, чтобы экономика росла значительно скорее", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, в проекте государственного бюджета на 2020 год на выплату льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме предусмотрено 47,6 млрд грн, что на 7,4 млрд грн меньше, чем в 2019 году.

Отметим, субсидии для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг в сентябре 2019 года получали 2335,8 тыс. домохозяйств.

Госбюджет с начала года недополучил 5,5% доходов Кабмин утвердит окончательный текст Госбюджета-2020 на выходных, - Гончарук
Новости Украины бюджетГосбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь