Разумков назвав дату розгляду держбюджету-2020 у другому читанні

Проект державного бюджету на 2020 рік у другому читанні мають розглянути у цей пленарний четвер. Про це заявив голова Верховної ради Дмитро Разумков, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначається, держбюджет планують розглянути 14 листопада.

"На цьому тижні передбачено до розгляду питання проекту закону про державний бюджет. Я звертаюсь до комітету з питань бюджету, який на своєму засіданні має уважно розглянути та проаналізувати поданий урядом проект на предмет врахування тих бюджетних висновків, які були запропоновані до бюджету на 2020 рік. Та надати висновок для того, щоб, скоріше за все, в четвер ми змогли розглянути цей важливий законопроект і, якщо все буде добре, підтримати, і затвердити бюджет на 2020 рік", - розповів Разумков.

Нагадаємо, сьогодні правовий комітет ВР розгляне проект бюджету-2020. Засідання комітету заплановане на 15:00.

РБК-Україна писало, що 5 листопада у Раду внесли доопрацьований проект держбюджету-2020. Ініціатором проекту закону виступає прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Фінансування загального фонду державного бюджету в 2020 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 342 502,4 млн грн, у тому числі зовнішніх - 111 375,0 млн грн, внутрішніх - 231 127,4 гривень. Таким чином, зовнішні запозичення в 2020 році складуть 32,5 відсотка від загального обсягу надходжень, а внутрішні - 67,5 відсотка.

Зазначимо, у проекті бюджету-2020 закладається підвищення мінімальної зарплати до 4 723 гривень. Таким чином, мінімальна зарплата зросте на 550 гривень.

Крім того, згідно з проектом держбюджету, на соціальну сферу виділено 293 млрд гривень. З цієї суми 173 млрд передбачено на фінансування пенсій з урахуванням індексації.