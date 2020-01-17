Разумков назвал главные достижения и провалы парламента за 5 месяцев

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Главным достижением парламента было решение вопроса с депутатской неприкосновенностью

Глава Верховной рады Дмитрий Разумков назвал главные достижения и провалы Рады за 5 месяцев. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина".

По словам Разумкова, одним из главных достижений парламента было решение вопроса с депутатской неприкосновенностью.

"Для меня много было вещей, что мы сделали правильно в стенах парламента. Прежде всего, этот вопрос с депутатской неприкосновенностью. Депутаты такие же граждане в этом государстве, и имеют также нести ответственность. В конце года мы привели в соответствие законодательство, как должна проходить такая процедура", - заявил Разумков.

Также он добавил, что на сегодня парламент выполнил и перевыполнил задачи, которые были перед ним поставлены. Катастрофических ошибок не было.

"Не бывает идеальных законов. Есть законы, в которые мы вносим изменения, когда понимаем, что их можно сделать лучше. Например, последнее голосование с повышением лимитов для ФЛП. Я думаю, что это достаточно неплохой подарок нашим предпринимателям под елку, в хорошем смысле этого слова", - сказал он.

Напомним, Разумков заявил, что заявление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука - это политический жест. По его словам, если президент Украины Владимир Зеленский поддержал отставку Гончарука, то тот бы обратился к Раде.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Алексеем Гончаруком по заявлению премьера об отставке.