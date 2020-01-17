Разумков назвав головні досягнення та провали парламенту за 5 місяців

Фото: Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)

Головним досягненням парламенту було вирішення питання з депутатською недоторканністю

Голова Верховної ради Дмитро Разумков назвав головні досягнення та провали Ради за 5 місяців. Про це він повідомив в ефірі телеканалу "Україна".

За словами Разумкова, одним з головних досягнень парламенту було вирішення питання з депутатською недоторканністю.

"Для мене багато було речей, що ми зробили правильно в стінах парламенту. Насамперед, це питання з депутатською недоторканністю. Депутати такі ж громадяни у цій державі, та мають нести відповідальність. В кінці року ми привели у відповідність законодавство, як повинна проходити така процедура", - заявив Разумков.

Також він додав, що на сьогодні парламент виконав і перевиконав завдання, які були перед ним поставлені. Катастрофічних помилок не було.

"Не буває ідеальних законів. Є закони, які ми вносимо зміни, коли розуміємо, що їх можна зробити краще. Наприклад, останнє голосування з підвищенням лімітів для ФОП. Я думаю, що це досить непоганий подарунок нашим підприємцям під ялинку, в хорошому сенсі цього слова", - сказав він.

Нагадаємо, Разумков заявив, що заява про відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука - це політичний жест. За його словами, якби президент України Володимир Зеленський підтримав відставку Гончарука, то той би звернувся до Ради.

Як повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком щодо заяви прем'єра про відставку.